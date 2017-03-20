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09:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта диета самых здоровых людей на Земле

Группа американских ученых выяснила, чем питаются представители боливийского племени Tsimane — люди, которые, по мнению специалистов, обладают самым здоровым сердцем. Результаты работы опубликованы в журнале Lancet. Кратко о нем сообщает издание Gizmodo.

Источник: Reuters

В исследовании приняли участие 705 боливийцев. Ученые определили индекс коронарного кальция (CAC) — показатель, по которому можно оценить риск ишемической болезни сердца. Индекс, равный 100−400, соответствует высокой вероятности легкого нарушения функции коронарных артерий.

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Оказалось, что у 85 процентов исследуемых этот показатель находится в пределах от одного до ста. При этом у 65 процентов тех, кому исполнилось 75 лет, CAC равен нулю. Ученые считают, что такой низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний связан со здоровым образом жизни, которые ведут люди из племени. Они не курят и не употребляют алкоголь, а в день делают 15−17 тысяч шагов.

Кроме того, на невысокие уровни CAC влияет и рацион боливийцев. Большую его часть составляют рис, кукуруза, корень маниока и овощные бананы плантан. Кроме того, они употребляют много орехов. В целом, 72 процента калорий поступает в организм с углеводами, а 14 процентов — с жирами. Остальная доля приходится на белки, однако в племени едят больше постного мяса, чем это делают жители западных стран.

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