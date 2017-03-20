Выяснилось, что это пример «последовательного поведения»: севастополец сначала нахамил полиции, потом извинился.

В частности, мужчина принес извинения перед УМВД России по г. Севастополю за совершенное преступление в отношении сотрудников. Мало того, он взял на себя обязательство впредь следить за своим поведением. В середине февраля злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, препятствовал полицейскому исполнять свои непосредственные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения, оскорбляя его и мешая погрузке автомобиля его сожительницы на эвакуатор. После происшествия он был задержан сотрудникам органов внутренних дел.