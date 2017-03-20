Севастополец сначала нахамил полиции, потом извинился
Как сообщили в
Как сообщили в
Выяснилось, что это пример «последовательного поведения»: севастополец сначала нахамил полиции, потом извинился.
В частности, мужчина принес извинения перед УМВД России по г. Севастополю за совершенное преступление в отношении сотрудников. Мало того, он взял на себя обязательство впредь следить за своим поведением. В середине февраля злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, препятствовал полицейскому исполнять свои непосредственные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения, оскорбляя его и мешая погрузке автомобиля его сожительницы на эвакуатор. После происшествия он был задержан сотрудникам органов внутренних дел.
В отношении злоумышленника СК РФ России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, — уточнили подоплеку письма в