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09:52 (мск), источник: Крым Press

Севастополец сначала нахамил полиции, потом извинился

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Севастополю, в адрес начальника УМВД Василия Павлова поступило письмо от жителя города.

Выяснилось, что это пример «последовательного поведения»: севастополец сначала нахамил полиции, потом извинился.

В частности, мужчина принес извинения перед УМВД России по г. Севастополю за совершенное преступление в отношении сотрудников. Мало того, он взял на себя обязательство впредь следить за своим поведением. В середине февраля злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, препятствовал полицейскому исполнять свои непосредственные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения, оскорбляя его и мешая погрузке автомобиля его сожительницы на эвакуатор. После происшествия он был задержан сотрудникам органов внутренних дел.

В отношении злоумышленника СК РФ России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, — уточнили подоплеку письма в пресс-службе УМВД. Итог: в своем письме мужчина отмечает, что обязуется исключить свое появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, будет контролировать себя в общении с представителями власти, придерживаясь деловой манеры общения.

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