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10:08 (мск), источник: РИА Новости

В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью

ДУБАЙ, 20 мар — РИА Новости. ОАЭ учредили первый в мире Совет по счастью (World Happiness Council), который будет представлять ежегодный глобальный отчёт Global Happiness Report, сообщает издание Arabian Business.

Источник: AP 2017

Отчёт будут представлять на ежегодном правительственном саммите World Government Summit, проходящем в ОАЭ.

О формировании Совета из 13 членов объявил вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум.

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По его словам, «миру сегодня нужен новый подход к достижению счастья человечества, он должен быть основан на сотрудничестве и интеграции усилий, поиске общего и точек соприкосновения для укрепления позитивных ценностей». Для достижения этой цели, отметил он, необходимы изменения в работе правительственных органов в мире и «подлинного воплощения целей международных организаций».

Заявление приурочено к празднованию международного Дня счастья 20 марта. Таким образом, отметил премьер ОАЭ, страна «отправляет позитивное послание миру».

Совет будет собираться два раза в год. Также он будет получать административную поддержку со стороны ООН. Возглавлять мировой Совет счастья будет профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs). Сакс — известный американский экономист, считается одним из разработчиков «шоковой терапии» в РФ, Боливии, Польше. Входил в группу экономических советников Бориса Ельцина.

Комментарии
2
ММС
Не ново. В "Забытой мелодии для флейты" у Рязанова уже был Институт управления свободным временем граждан.
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Tavovic
Лицемеры , страна где статус у женщин ниже чем у собаки.
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