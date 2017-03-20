В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью

По его словам, «миру сегодня нужен новый подход к достижению счастья человечества, он должен быть основан на сотрудничестве и интеграции усилий, поиске общего и точек соприкосновения для укрепления позитивных ценностей». Для достижения этой цели, отметил он, необходимы изменения в работе правительственных органов в мире и «подлинного воплощения целей международных организаций».

Заявление приурочено к празднованию международного Дня счастья 20 марта. Таким образом, отметил премьер ОАЭ, страна «отправляет позитивное послание миру».

Совет будет собираться два раза в год. Также он будет получать административную поддержку со стороны ООН. Возглавлять мировой Совет счастья будет профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs). Сакс — известный американский экономист, считается одним из разработчиков «шоковой терапии» в РФ, Боливии, Польше. Входил в группу экономических советников Бориса Ельцина.