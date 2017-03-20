Россельхознадзор выявил цветочный трипс в итальянских гвоздиках во Внуково

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям 14 марта 2017 г. на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО “Внуково-Карго” при досмотре срезов цветов гвоздик, происхождением Италия, в количестве 580 штук был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР)», — говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в пресс-службе.