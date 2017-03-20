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11:00 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области за сутки поймали 25 пьяных водителей

Также в регионе больше 4 тысяч раз превысили скорость.

Источник: Новости Воронежа

За прошедшие сутки в Воронежской области произошло 125 ДТП. Из них 80 в самом Воронеже.

По данным полиции, в 7 авариях 13 человек получили травмы, но никто не погиб. Во всех авариях усматривается вина водителей.

Также за сутки водители в Воронежской области 4215 раз превысили скорость. 25 автомобилистов поймали пьяными за рулем.

101 водителя оштрафовали за нечитаемые номера. 62 человека поплатились за тонировку стекол. 104 автомобилистов оштрафовали за то, что они не пропустили пешеходов на переходе.
«Также зафиксировали 326 выездов за стоп-линию, 45 проездов на красный свет», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские просят автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дороге.

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