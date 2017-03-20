«Союзмультфильм» выпустит 3D-картину про блудного попугая Кешу

Председатель художественного совета киностудии Татьяна Ильина пояснила, что в этом году более 70 аниматоров подали заявки на авторские анимационные фильмы, но так как Минкультуры ограничил общих хронометраж картин 130 минутами, то худсовету пришлось провести жесткий отбор. В итоге был составлен список из 20 заявок на 6-минутные, 11 и 13-минутные фильмы. Это заявление было сделано на XXII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.

Помимо 20 мультфильмов, киностудия планирует снять два выпуска анимационного альманаха «Веселая карусель» и запустить в работу три новых сериала, если их финансирование будет одобрено Минкультом. Проекты будут называться «Зебра в клеточку» (сериал из 13 эпизодов, выпуск которого намечен на 2018 год), «Принцесса Фике» и кукольный многосерийный фильм «Вязаные сказки».

Также Ильина рассказала о планах создания полнометражного 3D-фильма по мотивам известных советских мультфильмов о приключениях блудного попугая Кеши. К этому проекту «Союзмультфильм» привлечет автора оригинального сюжета картины 1984 года, писателя Александра Курляндского.