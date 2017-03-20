Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
10Освобожденная Пальмира
10:25 (мск), источник: m24.ru

«Союзмультфильм» выпустит 3D-картину про блудного попугая Кешу

Также на экраны выйдет два выпуска анимационного журнала «Веселая карусель».

Источник: Москва 24

«Союзмультфильм» попросил у Минкульта РФ финансирование на 20 короткометражных картин. Об этом пишет ТАСС.

Читайте также
«Союзмультфильм» анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино

Председатель художественного совета киностудии Татьяна Ильина пояснила, что в этом году более 70 аниматоров подали заявки на авторские анимационные фильмы, но так как Минкультуры ограничил общих хронометраж картин 130 минутами, то худсовету пришлось провести жесткий отбор. В итоге был составлен список из 20 заявок на 6-минутные, 11 и 13-минутные фильмы. Это заявление было сделано на XXII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.

Помимо 20 мультфильмов, киностудия планирует снять два выпуска анимационного альманаха «Веселая карусель» и запустить в работу три новых сериала, если их финансирование будет одобрено Минкультом. Проекты будут называться «Зебра в клеточку» (сериал из 13 эпизодов, выпуск которого намечен на 2018 год), «Принцесса Фике» и кукольный многосерийный фильм «Вязаные сказки».

Также Ильина рассказала о планах создания полнометражного 3D-фильма по мотивам известных советских мультфильмов о приключениях блудного попугая Кеши. К этому проекту «Союзмультфильм» привлечет автора оригинального сюжета картины 1984 года, писателя Александра Курляндского.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ждем открытия парка "Зарядье"
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь