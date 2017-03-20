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12:38 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил президента ГМИИ им. Пушкина Антонову с юбилеем

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирину Антонову с юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

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«Многогранная, подвижническая деятельность, вся ваша жизнь крепкими творческими узами связаны со знаменитым Пушкинским музеем, с сохранением нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», — говорится в тексте поздравления.

Путин подчеркнул, что «за годы преданного служения профессии» Антонова сделала многое, чтобы музей стал одним из наиболее известных в мире центров искусства, образования и просвещения. «Отрадно, что вы и сегодня активно трудитесь, удивляете молодых коллег уникальной работоспособностью и поистине неиссякаемой энергией», — заключил президент.

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Глава государства пожелал Ирине Антоновой доброго здоровья, благополучия и осуществления намеченных планов.

Ирина Антонова, отмечающая 95-й день рождения, работает в ГМИИ им. А. С. Пушкина 72 года, из которых 52 года она была его директором. В 2013 году была назначена его президентом. Не только музейный, но и общественный деятель, Антонова с 1992 года является почетным членом Международного Совета музеев. Она заслуженный деятель искусств России, академик Российской академии образования, действительный член Российской академии художеств, почетный доктор РГГУ. Является лауреатом Госпремии РФ за организацию «Декабрьских вечеров», лауреатом премии «Триумф», а также «Европейской премии».

Награждена орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» (полный кавалер ордена), французскими орденами Почетного легиона (командор) и ордена Искусств и литературы (командор), а также итальянского ордена «За заслуги перед Итальянской республикой» (командор).

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