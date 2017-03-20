Путин поздравил президента ГМИИ им. Пушкина Антонову с юбилеем

«Многогранная, подвижническая деятельность, вся ваша жизнь крепкими творческими узами связаны со знаменитым Пушкинским музеем, с сохранением нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», — говорится в тексте поздравления.

Путин подчеркнул, что «за годы преданного служения профессии» Антонова сделала многое, чтобы музей стал одним из наиболее известных в мире центров искусства, образования и просвещения. «Отрадно, что вы и сегодня активно трудитесь, удивляете молодых коллег уникальной работоспособностью и поистине неиссякаемой энергией», — заключил президент.