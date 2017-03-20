Письмо Путину не понадобится: в мэрии рассказали, как можно защитить деревья на «северке»

Сквер возле дома 110 по улице Братьев Кашириных может быть сохранен, если предприниматель-застройщик и мэрия договорятся о выделении альтернативного участка — об этом в понедельник, 20 марта, сообщил градоначальник Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в начале марта местные жители, отчаявшись «достучаться» до властей, написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Люди жалуются, что из-за постройки торговых павильонов будет вырублен сквер из 84 деревьев. Между тем, данный зеленый участок является единственным в округе. «Строительство павильонов-бараков закроет нам солнечный свет, понизит качество жизни, из окон нашего дома вместо пения птиц и солнечных лучей мы будем “наслаждаться” шумом кондиционеров, наблюдать грязные стены павильонов и слушать вопли пьяных компаний», — говорится в письме.

Предпринимательница на днях заявила жильцам, что готова перенести свое строительство на другой участок, если мэрия предоставит таковой. Предложение прокомментировал градоначальник.

«У нас уже есть один пример обмена земельных участков — стадион “Калибр” (летом 2015 года администрация Челябинска вернула поле спортшколе, предложив покупателю три альтернативных участка. — Прим. АН “Доступ”). Тогда у нас все получилось удачно. И если сегодня юридические условия позволяют предпринимательнице осуществить эту работу, то мы позитивно смотрим на эти вещи», — сказал Евгений Тефтелев.