Письмо Путину не понадобится: в мэрии рассказали, как можно защитить деревья на «северке»
Глава Челябинска прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась на Братьев Кашириных, 110.
Глава Челябинска прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась на Братьев Кашириных, 110.
Сквер возле дома 110 по улице Братьев Кашириных может быть сохранен, если
Напомним, в начале марта местные жители, отчаявшись «достучаться» до властей, написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Люди жалуются, что
Предпринимательница на днях заявила жильцам, что готова перенести свое строительство на другой участок, если мэрия предоставит таковой. Предложение прокомментировал градоначальник.
«У нас уже есть один пример обмена земельных участков — стадион “Калибр” (летом 2015 года администрация Челябинска вернула поле спортшколе, предложив покупателю три альтернативных участка. — Прим. АН “Доступ”). Тогда у нас все получилось удачно. И если сегодня юридические условия позволяют предпринимательнице осуществить эту работу, то мы позитивно смотрим на эти вещи», — сказал Евгений Тефтелев.