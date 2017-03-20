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12:03 (мск), источник: Интерфакс

Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран

В первую тройку рейтинга вошли Норвегия, Дания и Исландия.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран 2017 года, поднявшись по сравнению с прошлым годом на семь позиций, говорится в докладе World Happiness Report, составленном являющейся подразделением ООН Сетью для поиска решений устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network).

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В первую десятку самых счастливых стран вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Замкнули рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская республика.

США оказались на 14-м месте, Великобритания — на 19-м, Франция — на на 31-м, Германия — на 16-м.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах. На их оценку повлияли такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Впервые доклад World Happiness Report эксперты ООН составили в 2012 году. С его помощью авторы надеются предоставить мировому сообществу, правительствам и бизнесу разных стран, а также их жителям, инструменты для улучшения уровня и качества жизни населения.

20 марта ООН отмечает Международный день счастья.

Комментарии
13
максим !!!
Вот что Крым животворящий делает !!!если бы не он плелись бы сейчас в последнем десятке !!!а так величие и патриотизм разросшиеся в связи с присоединением полуострова полностью заслонили собой бедность,бесправие и безнадегу подавляющего большинства населения
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Александр Романский
Эксперты допустили серьезнейшую ошибку. Счастье нужно мерить не по благосостоянию, не по продолжительности жизни и разнообразию на столе, а по ощущению человека. Причем нужно прийти на собрание ведущей партии страны и задать публично вопрос. Ответ - 146% счастливы. Или если не кормить неделю а потом дать краюху и спросить - то же самое. Или адепта Чучхе...
Для 50% наших счастье - что нет войны (а могла бы быть, если бы вождь всех не спас)...
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Сергей Саморуков
Надо было в Думе или на Рублёвке опрашивать . Первыми бы были .
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