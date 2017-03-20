Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран 2017 года, поднявшись по сравнению с прошлым годом на семь позиций, говорится в докладе World Happiness Report, составленном являющейся подразделением ООН Сетью для поиска решений устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network).

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В первую десятку самых счастливых стран вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Замкнули рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская республика.

США оказались на 14-м месте, Великобритания — на 19-м, Франция — на на 31-м, Германия — на 16-м.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах. На их оценку повлияли такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Впервые доклад World Happiness Report эксперты ООН составили в 2012 году. С его помощью авторы надеются предоставить мировому сообществу, правительствам и бизнесу разных стран, а также их жителям, инструменты для улучшения уровня и качества жизни населения.

20 марта ООН отмечает Международный день счастья.