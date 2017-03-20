Краевая ярмарка выходного дня заработает в Хабаровске

Всего для фермеров выделят 137 торговых мест. Купить продукцию по доступным ценам можно будет на двух площадках. Одна из них расположится на свежем воздухе, вдоль парковочной зоны улицы Ленинградской. Здесь сельхозпроизводители будут продавать овощи, фрукты, дикоросы, мед и саженцы.

Вторая площадка заработает в центре «Экодом». Соответствующее соглашение подписали 20 марта управляющее центром ООО «ВМК Капитал» и комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности. В «Экодоме» фермеры будут торговать мясными, рыбными, колбасными и молочными изделиями.

«“Экодом” обязуется предоставить фермерам необходимое оборудование, обеспечит электроснабжение, вывоз ТБО, уборку и охрану. На территории центра размещена государственная ветлаборатория. Её специалисты проконтролируют качество выставленных продуктов», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Николай Крецу.

Фермеры, желающие принять участие в ярмарке, могут подать заявку в районных администрациях.