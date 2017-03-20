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10:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Защитник екатеринбургского «ловца покемонов» написал письмо патриарху

Адвокат екатеринбургского блогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем он попросил священнослужителя выразить свое отношение к «делу Соколовского».

Скан письма адвокат опубликовал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в настоящее время в Екатеринбурге стартовал судебный процесс над блогером Русланом Соколовским. Он обвиняется по девяти эпизодам статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», семи эпизодам статьи «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

«Поскольку большинство инкриминируемых подзащитному преступлений связано с оскорблением чувству верующих — православных христиан, а так же разжиганием розни и ненависти между лицами по религиозному признаку, прошу выразить свое отношение к указанному уголовному делу», — говорится в обращении Бушмакова.

Также адвокат сообщил Патриарху, что один из эпизодов по «делу Соколовского» связан с изготовлением и распространением в интернете ролика «Патриарх Кирилл, ты …», «оскорбляющего, по мнению стороны обвинения, главу РПЦ».

«Прошу пояснить, считаете ли вы себя оскорбленным и униженным распространением данного видеоролика», — говорится в письме к Патриарху.

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