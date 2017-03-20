Защитник екатеринбургского «ловца покемонов» написал письмо патриарху

Скан письма адвокат опубликовал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в настоящее время в Екатеринбурге стартовал судебный процесс над блогером Русланом Соколовским. Он обвиняется по девяти эпизодам статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», семи эпизодам статьи «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

«Поскольку большинство инкриминируемых подзащитному преступлений связано с оскорблением чувству верующих — православных христиан, а так же разжиганием розни и ненависти между лицами по религиозному признаку, прошу выразить свое отношение к указанному уголовному делу», — говорится в обращении Бушмакова.

Также адвокат сообщил Патриарху, что один из эпизодов по «делу Соколовского» связан с изготовлением и распространением в интернете ролика «Патриарх Кирилл, ты …», «оскорбляющего, по мнению стороны обвинения, главу РПЦ».

«Прошу пояснить, считаете ли вы себя оскорбленным и униженным распространением данного видеоролика», — говорится в письме к Патриарху.