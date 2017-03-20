Девочек, сбежавших из приюта в Южноуральске, поймали на ночной трассе в Москве

Московские полицейские задержали на ночной трассе девочек 12 и 13 лет, пропавших из Южноуральска (Челябинская область) в феврале, — после выяснения всех обстоятельств воспитанниц приюта привезут на родину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пропавших подруг нашли в ночь на 18 марта на 8-м километре Московской кольцевой дороги. Девочки 12 и 13 лет были замечены и задержаны сотрудниками ППС. В настоящее время они находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей столицы.

«Сейчас решается вопрос по транспортировке девочек в Южноуральск», — рассказала инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Южноуральский» Татьяна Кульбякина.

Напомним, подруги самовольно ушли с уроков в средней коррекционной школе № 2 еще в начале февраля. Полтора месяца об их судьбе ничего не было известно. Обе являются воспитанницами МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».