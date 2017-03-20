Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Умер создатель легендарного советского автомобиля
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10:44 (мск), источник: dostup1.ru

Девочек, сбежавших из приюта в Южноуральске, поймали на ночной трассе в Москве

В ближайшее время подростков вернут в Челябинскую область.

Московские полицейские задержали на ночной трассе девочек 12 и 13 лет, пропавших из Южноуральска (Челябинская область) в феврале, — после выяснения всех обстоятельств воспитанниц приюта привезут на родину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пропавших подруг нашли в ночь на 18 марта на 8-м километре Московской кольцевой дороги. Девочки 12 и 13 лет были замечены и задержаны сотрудниками ППС. В настоящее время они находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей столицы.

«Сейчас решается вопрос по транспортировке девочек в Южноуральск», — рассказала инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Южноуральский» Татьяна Кульбякина.

Напомним, подруги самовольно ушли с уроков в средней коррекционной школе № 2 еще в начале февраля. Полтора месяца об их судьбе ничего не было известно. Обе являются воспитанницами МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ГИБДД Челябинска всерьез взялась за пешеходов
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь