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11:28 (мск), источник: РИА Новости

Российская пара незаконно взобралась на небоскреб в Дубае

ДУБАЙ, 20 мар — РИА Новости. Российские руферы, несмотря на предупреждения властей Дубая о запрете незаконных трюков на небоскрёбах, взобралась на башню Millennium Tower в Дубае, пишет издание Khaleej Times.

Источник: РИА Новости

Видео с «покорением» 285-метрового небоскрёба в районе Downtown Dubai появилось в YouTube.

Как пишет издание, Дмитрий Черныш и его спутница совершали передвижения на высоте «без какого-либо снаряжения безопасности».

Кроме того, в соцсети Instagram есть и другие фото руфера — фото с крыш некоторых зданий в районе Dubai Marina, в том числе с той же Cayan Tower, откуда месяц назад появились фотографии с опасными трюками с российской моделью Викторией Одинцовой.

Ранее модель опубликовала в Instagram видеоролик, на котором видно, что девушка, стоя на бетонной плите 73-этажного небоскреба, облокотилась в сторону и упала бы, если бы её не держал молодой человек. Затем Виктория еще более опасно спустилась с плиты и, держась за руку партнера, повисла. После этого полиция Дубая вызвала россиянку, чтобы та подписала обещание не подвергать свою жизнь риску после её опасного поведения на небоскребе.

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