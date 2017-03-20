Российская пара незаконно взобралась на небоскреб в Дубае

Кроме того, в соцсети Instagram есть и другие фото руфера — фото с крыш некоторых зданий в районе Dubai Marina, в том числе с той же Cayan Tower, откуда месяц назад появились фотографии с опасными трюками с российской моделью Викторией Одинцовой.

Ранее модель опубликовала в Instagram видеоролик, на котором видно, что девушка, стоя на бетонной плите 73-этажного небоскреба, облокотилась в сторону и упала бы, если бы её не держал молодой человек. Затем Виктория еще более опасно спустилась с плиты и, держась за руку партнера, повисла. После этого полиция Дубая вызвала россиянку, чтобы та подписала обещание не подвергать свою жизнь риску после её опасного поведения на небоскребе.