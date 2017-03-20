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11:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Реконструкция Иерусалимской лестницы в Иркутске начнется в 2017 году

Новый фонтан и обновленная Иерусалимская лестница появятся в Иркутске в 2017 году.

Как 20 марта сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на заявление мэра Дмитрия Бердникова на ежегодном отчете, определены около 16 общественных пространств, по которым разрабатываются концепции и проектно-сметная документация для благоустройства. Среди них площадка на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина (бывшая «Шайба»), на которой планируется установить фонтан, реконструкция бульвара Постышева и площади Конституции (территория по ул. Декабрьских Событий, ЗАГСа), а также островов «Юность» и «Конный».

Мэр подчеркнул, что окончательное решение по перечню благоустраиваемых территорий в рамках программы «Городская среда», которая финансируется из федерального, регионального и местного бюджетов, примут жители Иркутска. Для этого запланировано проведение общественных слушаний, на которых будет принято решение о благоустройстве еще более двухсот дворов.

В нынешнем году продолжится реализация проекта по благоустройству исторического центра «Иркутские кварталы». Так, начнется реставрация Иерусалимской лестницы, появится новый сквер на пересечении улиц Подгорной и Тимирязева, будет реконструирована привокзальная площадь.

Кроме этого, в 2017 году Иркутск во второй раз участвует в проекте «Народные инициативы». Голосование за лучшие проекты уже ведется на официальном сайте администрации города. Прошлый год показал активность горожан, ТОСов, общественных организаций — от них поступило более двухсот заявок, а в голосовании по определению проектов участвовали более 12 тысяч человек. Больше всего голосов тогда набрали проекты ремонта лестницы на бульваре Гагарина, открытие первого скейтпарка в микрорайоне Солнечный, благоустройства большой территории на улице Шахтерская, приведения в порядок Пади Долгая и другие. В 2016 году в рамках «Народных инициатив» было реализовано 32 проекта на сумму 25,5 млн рублей, при этом проводилось не только благоустройство, а также закупалось необходимое оборудование для общественных организаций, ТОСов, обществ инвалидов.

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