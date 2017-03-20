В Воронежской области стартовал конкурс «Самое красивое село-2017»
Его победитель получит 1 млн рублей.
Его победитель получит 1 млн рублей.
В понедельник, 20 марта, стартовал ежегодный конкурс «Самое красивое село Воронежской области». Его победитель получит 1 млн рублей, а призеры — по 150 тысяч рублей.
Участвовать могут любые села, деревни, хутора и станции муниципальных районов и Борисоглебского городского округа, кроме райцентров.
Конкурс будет состоять из двух этапов: муниципального и регионального. Муниципальный продлится с 20 апреля до 20 июня, а заявки на региональный этап будут принимать до 1 июля.
После конкурсная комиссия отберет семь участников, набравших наибольшее количество баллов. С 25 сентября по 25 октября пройдет
Напомним, что в 2016 году самым красивым селом Воронежской области стала богучарская Данцевка. На фото из