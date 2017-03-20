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10:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области стартовал конкурс «Самое красивое село-2017»

Его победитель получит 1 млн рублей.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 20 марта, стартовал ежегодный конкурс «Самое красивое село Воронежской области». Его победитель получит 1 млн рублей, а призеры — по 150 тысяч рублей.

Участвовать могут любые села, деревни, хутора и станции муниципальных районов и Борисоглебского городского округа, кроме райцентров.

Конкурс будет состоять из двух этапов: муниципального и регионального. Муниципальный продлится с 20 апреля до 20 июня, а заявки на региональный этап будут принимать до 1 июля.

После конкурсная комиссия отберет семь участников, набравших наибольшее количество баллов. С 25 сентября по 25 октября пройдет интернет-голосование. Но выбирать победителя и 6 призеров будет специальная комиссия. Итоги конкурса обещают подвести в конце ноября 2017 года.

Напомним, что в 2016 году самым красивым селом Воронежской области стала богучарская Данцевка. На фото из села-победителя было видно, что там достаточно хорошие дороги, есть фонтан, сквер, благоустроенная спортплощадка и много клумб.

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