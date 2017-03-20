В Воронежской области стартовал конкурс «Самое красивое село-2017»

В понедельник, 20 марта, стартовал ежегодный конкурс «Самое красивое село Воронежской области». Его победитель получит 1 млн рублей, а призеры — по 150 тысяч рублей.

Участвовать могут любые села, деревни, хутора и станции муниципальных районов и Борисоглебского городского округа, кроме райцентров.

Конкурс будет состоять из двух этапов: муниципального и регионального. Муниципальный продлится с 20 апреля до 20 июня, а заявки на региональный этап будут принимать до 1 июля.

После конкурсная комиссия отберет семь участников, набравших наибольшее количество баллов. С 25 сентября по 25 октября пройдет интернет-голосование. Но выбирать победителя и 6 призеров будет специальная комиссия. Итоги конкурса обещают подвести в конце ноября 2017 года.