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10:55 (мск), источник: АиФ Самара

Завершился финальный этап конкурса «Учитель года Самарской области -2017»

За победу в конкурсе «Учитель года Самарской области -2017» будут бороться пять педагогов.

Источник: Аргументы и факты

Финальным испытанием для участников конкурса «Учитель года Самарской области -2017"стал «Круглый стол образовательных политиков» с участием заместителя министра образования и науки Самарской области Ларисы Загребовой.

В дискуссии, посвященной теме «Профессиональный и личностный рост учителя», приняли участие пять конкурсантов, именно столько выбрали члены жюри из 20 участников, которые прошли в региональный этап. Всего же на участие в конкурсе было подано около тысячи заявок.

«Перед членами жюри стояла сложнейшая задача выбрать лучших из лучших. Средний возраст участников конкурса составляет 40 лет. Это говорит о том, что все учителя являются опытными профессионалами. Уровень всех конкурсантов был очень высоким. В этом году в конкурсе среди соревнующихся — учителя практически всех предметных областей. Это позволяет говорить об объективном подходе к отбору участников», — сказала Лариса Загребова.

Финалистами стали: учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г. о. Отрадный Елена Божко; учитель русского языка ГБОУ ВО СО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)» Ирбулат Таумов, учитель математики и информатики МБОУ Школа № 132 г. о. Самара Владимир Пономаренко, учитель истории и обществознания МБУ «Школа № 32» г. о. Тольятти Ксения Миролюбова, учитель биологии МБОУ Лицей Классический г. о. Самара Галина Панарина.

Абсолютного победителя определят 20 апреля.

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