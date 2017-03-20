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12:01 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Выставка С. Дали «Алиса в Стране чудес» откроется в Москве 24 марта

Выставка Сальвадора Дали «Алиса в Стране чудес», посвященная Льюису Кэрроллу, откроется в Москве 24 марта в галерее Altmans Gallery. Об этом сообщает пресс-служба Altmans Gallery.

Источник: AP 2017

«24 марта в галерее первых имен Altmans Gallery открывается выставка С. Дали “Алиса в стране Чудес”, приуроченная к 185-летию со дня рождения Л. Кэрролла. Выставка продлится ровно месяц и объединит в себе два ярчайших сюжета в искусстве графики, литературы и кинематографа: Алисы и карт Таро», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство работ в экспозиции посвящены произведению «Алиса в стране Чудес». Помимо гравюр, офорта и скульптур к «Алисе в Стране чудес» в экспозицию также вошла оригинальная графика художника из серии «Карты Таро».

Всего в рамках выставки Дали «Алиса в Стране чудес» можно будет увидеть порядка тридцати работ — часть из них экспонируется в России впервые.

Рисунки были предоставлены международной галереей Maison D'art в Монте-Карло, которая специализируется на живописи старых мастеров (с XIII по XVIII вв.), а также шедеврах искусства XX века. Куратором выставки стала Наталья Туколкина-Охота, уточнили в пресс-службе.

«На время работы экспозиции пространство одного из самых популярных торгово-деловых центров “Новинский” наполнится сказочными инсталляциями и ростовыми фигурами на основе рисунков Джона Тенниела (первый иллюстратор книг Л. Кэрролла “Алиса в Стране чудес” — прим. Агентства “Москва”). Для поклонников творчества Л. Кэрролла будет организована тематическая селфи-зона», — заключается в материале.

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