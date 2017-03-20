Выставка С. Дали «Алиса в Стране чудес» откроется в Москве 24 марта

«24 марта в галерее первых имен Altmans Gallery открывается выставка С. Дали “Алиса в стране Чудес”, приуроченная к 185-летию со дня рождения Л. Кэрролла. Выставка продлится ровно месяц и объединит в себе два ярчайших сюжета в искусстве графики, литературы и кинематографа: Алисы и карт Таро», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство работ в экспозиции посвящены произведению «Алиса в стране Чудес». Помимо гравюр, офорта и скульптур к «Алисе в Стране чудес» в экспозицию также вошла оригинальная графика художника из серии «Карты Таро».