Полотна И. Айвазовского и его современников покажут иркутянам в музее им. В. П. Сукачева

Как 20 марта сообщила пресс-служба музея, впервые в рамках одной экспозиции будут представлены все десять произведений, хранящихся в фондах музея, в том числе картина «Утро в Венеции», которая не экспонировалась более полувека. Вход на открытие выставки свободный. Экспозиция будет работать до 30 июля.

Кроме того, на выставке будут представлены работы современников Айвазовского, в творчестве которых тема моря занимала большое место. Среди них Максим Воробьёв, Лев Лагорио, Руфим Судковский, Алексей Боголюбов, Михаил Клодт, Сергей Васильковский, впервые публике будут показаны работы Александра Мордвинова, Антона Иванова и Василия Пискунова. Экспозиция дополнена макетами исторических кораблей, созданными иркутскими судомоделистами.