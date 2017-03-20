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11:18 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за ремонтных работ часть улиц Калининграда осталась без воды и света

Из-за ремонтных работ на некоторых улицах областного центра в понедельник есть перебои с некоторыми видами коммунальных услуг. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе мэрии.

От холодного водоснабжения из-за проведения работ на водоводе с 10:00 до 17:00 планируется отключить в дома ул. Генерала Толстикова, 39−43, 21−27, 29−33, 19, 47−55, ул. Л. Иванихиной, 2−2а, 4−4а.

Без света в связи с ремонтными работами на электрощитах и подстанциях в течение дня останутся дома и объекты по следующим адресам:

— ул. Каштановая аллея, 39, пер. Каштановый, 3, 4, 5, 6, 8, 10; ул. Закавказская, 26, 33, 37, 39 — с 9:30 до 13:00.

— ул. Бородинская, 1б, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 10, 13, 12−14, 14а, ул. Д. Донского, 24, 25, 26−32, 34, 42, 44б, ул. Огарева, 4, 6, 8, 7−9, 10, 11, 12, 13−15, 14, 23, ул. Пушкина, 6−6а, 8, 10, 9−11, 13, 14, 15, 17, 19а, 21, 23, 25, проспект Победы, 7−9, 18а-б, 19−21, 25; ул. М. Расковой, 1, 3, 4, 5, ул. Кутузова, 27, с 9:00 до 18:00.

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