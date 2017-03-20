Коммунальная авария оставила без холодной воды более 70 тысяч жителей Самары

Информация о повреждении трубопровода диаметром 700 мм на 19 километре Московского шоссе в Красноглинском районе областного центра поступила в МЧС в понедельник в 10:45 по местному времени.

«На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение домов с населением 72 тыс. 905 человек, из них 12 тыс. 245 детей, а также 11 социально-значимых объектам», — говорится в сообщении.

На месте аварии ведутся земляные работы, вода населению подвозится бойлерами.

Ранее сообщалось, что в феврале прорвало ту же трубу, ремонт занял около суток.

Со ссылкой на пресс-секретаря ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС) Марию Алмазову уточнялось, что трубопровод подает питьевую воду в поселок Мехзавод и микрорайон Крутые ключи в Самаре, резервные схемы подачи холодной воды в этом районе отсутствуют.

После февральской аварии на водоводе ГУ МЧС РФ по Самарской области обратилось в прокуратуру с просьбой проверить действия дорожного подрядчика ООО «Самаратрансстрой». Ранее «Самаратрансстрой», выполняя подряд на реконструкцию основной магистрали Самары — Московского шоссе, складировал грунт над местом, где закопан трубопровод.