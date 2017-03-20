Коммунальная авария оставила без холодной воды более 70 тысяч жителей Самары
Самара. 20 марта.
Самара. 20 марта.
Информация о повреждении трубопровода диаметром 700 мм на 19 километре Московского шоссе в Красноглинском районе областного центра поступила в МЧС в понедельник в 10:45 по местному времени.
«На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение домов с населением 72 тыс. 905 человек, из них 12 тыс. 245 детей, а также 11
На месте аварии ведутся земляные работы, вода населению подвозится бойлерами.
Ранее сообщалось, что в феврале прорвало ту же трубу, ремонт занял около суток.
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После февральской аварии на водоводе ГУ МЧС РФ по Самарской области обратилось в прокуратуру с просьбой проверить действия дорожного подрядчика ООО «Самаратрансстрой». Ранее «Самаратрансстрой», выполняя подряд на реконструкцию основной магистрали Самары — Московского шоссе, складировал грунт над местом, где закопан трубопровод.