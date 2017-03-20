В Петербурге пройдет благотворительный аукцион советских вещей

Часть собранных средств будет направлена на работу благотворительной организации «Ночлежка».

На аукционе будут действовать три минимальные ставки: 100, 300 и 500 рублей. Половина от суммы, которая будет выручена за каждый лот, отправится в «Ночлежку», оставшаяся половина сумма достанется владельцу вещи.

«Нам очень симпатичен формат приятных городских мероприятий, посетители которых получают удовольствие — и при этом помогают нашей организации. Думаем, что аукцион должен получиться душевным, как обстановка в Музее советских игровых автоматов, порадовать начинающих и серьезных коллекционеров. И самое важное для нас — поможет работе нашего приюта, благодаря которому бездомные люди выбираются с улицы», — говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».