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11:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Западного жилмассива опасаются подтопления своих домов

Сегодня жители Западного жилмассива закупают резиновые сапоги и готовятся к наступлению тепла. Сразу несколько домов Ленинского района находятся в зоне возможного подтопления. Какие еще участки Новосибирска и какие села области сегодня первые в списке на возможное подтопление?

Источник: Вести - Новосибирск

Дмитрий Кондратьев, корреспондент: «Западный жилмассив, одна из самых низких точек Ленинского района. Сюда со всех окрестностей стекаются талые воды. Дом по адресу Забалуева 66 весной превращается в островок посреди огромного моря».

Валентина Александровна живет в этом доме уже 36-й год. Много лет назад и подумать не могла, что весной из квартиры будет переезжать в Бунгало на берегу. Правда в отличие от того же Таиланда, парома для связи с большой землей нет. Вступающую в свою права весну жители этих двух домов ждут с ужасом. Всего в нескольких метра от дома, во дворе — снежные Джомолунгма и Эльбрус, которые уже совсем скоро обрушат талые воды на дорожки и тротуары. Такие уроки географии новосибирцам не сулят ничего хорошего, хоть лодку покупай. В Ленинской администрации о проблемных участках знают. На карте района почти 100 точек возможного подтопления.

Александр Гриб, первый заместитель главы администрации Ленинского района Новосибирска: «Мы организовали вывоз снега с этих мест. Управляющие компании все свои 82 участка, а участки большие, все вывезли. По дорогам, за которые отвечает администрация, все 18 вывезли».

Такие объяснения жителей проблемных домов успокаивают мало. Почему — объясняют. Коммунальщики почистили тротуары и межквартальные проезды. А вот с газонов, куда всю зиму снег и скидывали — кучи убрать забыли. В администрации парируют — проблемные участки начали мониторить в ежедневном режиме. Все вопросы обещают решать оперативно. Да и снег убирать продолжают. Этой зимой с улиц Ленинского района его вывезли в 3 раза больше, чем год назад. Противопаводковые меры сейчас активно проводят и по всей области. В первую очередь реки Бердь, Иня, Карасук.

Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области: «На данных реках проведена распиловка льда. На данный момент более 1200 метров распилено льда. Чернение проводится, при необходимости будет проведены взрывные работы».

Всего в зоне подтопления по Новосибирской области 16-ть населенных пунктов. Вот пять наиболее опасных участков. Их начнет топить первыми. Например, как только река Бердь подойдет к отметке в 480 сантиметров — в воде окажутся дома в селе Старый Искитим. В самом Новосибирске традиционно первыми в зоне подтопления окажутся садовые общества «Геолог» и «Строймашевец» Первомайского района. Критический уровень — 3,6 метра. Жилые дома областного центра подтопит, если Обь поднимется до отметки в 5 метров.

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