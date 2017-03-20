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11:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский робот стал актёром

Он исполнил эпизодическую роль в остросюжетном фильме.

Пермский Promobot, ставший знаменитым после побега с испытательного полигона, сыграл свою первую роль в кино.

Робот снялся в фильме Александра Басаева «Патент». Сюжет картины разворачивается вокруг научного прорыва, который произошёл в Сколково. В самый напряженный момент, когда идут переговоры бизнесмена и инвестора, появляется Promobot и говорит: «Жизнь — штука сложная».

«Это — робот с характером. В разработке его лингвистической базы мы активно используем нейронные сети. Благодаря этому, на вопросы робот может отвечать сам. Он подстраивается под суть диалога и отвечает так, как читает нужным», — рассказал со-основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев корреспонденту «АиФ-Прикамье».

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