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11:21 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске «Тотальный диктант» пройдёт 8 апреля

В настоящее время идёт приём заявок на участие в акции.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области «Тотальный диктант» пройдёт 8 апреля на базе ОмГПУ и в Таре — на площадке филиала вуза.

Автором текста «Тотального диктанта» 2017 года стал российский писатель Леонид Юзефович, написавший текст о родных городах и реках, на которых они стоят: Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга, Санкт-Петербург и Нева.

В ближайшее время станут известны «диктаторы» ежегодной образовательной акции, которая проводится в форме добровольного диктанта. Каждый может самостоятельно подготовиться к написанию диктанта на сайте акции. Результаты «Тотального диктанта» станут известны12 апреля.

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