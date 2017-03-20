В Омске «Тотальный диктант» пройдёт 8 апреля

В Омской области «Тотальный диктант» пройдёт 8 апреля на базе ОмГПУ и в Таре — на площадке филиала вуза.

Автором текста «Тотального диктанта» 2017 года стал российский писатель Леонид Юзефович, написавший текст о родных городах и реках, на которых они стоят: Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга, Санкт-Петербург и Нева.

В ближайшее время станут известны «диктаторы» ежегодной образовательной акции, которая проводится в форме добровольного диктанта. Каждый может самостоятельно подготовиться к написанию диктанта на сайте акции. Результаты «Тотального диктанта» станут известны12 апреля.