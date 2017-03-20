24 марта казанцы смогут бесплатно проконсультироваться у юристов

В качестве консультантов участвуют руководители и специалисты Министерства юстиции РТ, прокуратуры РТ, аппарата Конституционного суда РТ, Управления Министерства юстиции РФ по РТ, Федеральной службы судебных приставов, адвокаты, нотариусы, члены Ассоциации юристов России.

В Казани приемные будут работать с 9.00 до 17.00 по адресам:

Приемная Президента в РФ в РТ — ул. Кремлевская, 12/20, тел. 221−80−36.

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» — ул. К. Маркса, 31/7 (с 10.00 до 17.00), тел. 238−10−00.

Общественная палата РТ (центр бесплатной юридической помощи) — ул. Батурина, 7, 1 этаж, каб. 136, тел. 567−80−97.

Приемная Авиастроительного районного отделения партии «Единая Россия» — ул. Дементьева, 2Б, офис 106, тел. 590−03−21.

Приемная Вахитовского районного отделения партии «Единая Россия» — ул. Лево-Булачная, 48/1, каб. 5, тел. 292−11−27.

Приемная Кировского районного отделения партии «Единая Россия» — ул. Халтурина, 16, тел. 554−18−48.

Приемная Московского районного отделения партии «Единая Россия» — ул. Восстания, 34, тел. 557−28−11.

Приемная Ново-Савиновского районного отделения партии «Единая Россия» — ул. Четаева, 50, 2 этаж, каб. 202, тел. 523−12−71.

Приемная Приволжского районного отделения партии «Единая Россия» — ул. Ипподромная, 17, каб. 2, тел. 277−81−30.

Приемная Советского районного отделения партии «Единая Россия» — Сибирский тракт, 20, тел. 273−98−47.