В Сочи население увеличилось на 200 тысяч человек

«Это серьезная нагрузка на системы жизнеобеспечения. Летом в Сочи потребляется воды больше, чем, например, в Краснодаре, где проживает не менее 1 млн человек. В два раза возросли и объемы мусора», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, в Год экологии власти Сочи рассчитывают стать участниками программы на строительство мусоросортировочного завода. Строительство завода будет вестись по экологически чистой технологии Hitachi Zosen. «Хвосты» от производства будут вывозиться на полигоны за пределы курорта.