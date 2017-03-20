Более 3 тысяч привезенных в Калининград игрушек оказались подделкой

3168 игрушек прибыли в регион из Китая. Производитель решил назвать свою продукцию «LEBQ». Но таможенники выявили признаки сходности до степени смешения с одноименным товарным знаком «LEGO».

«Законный правообладатель данного товарного знака был незамедлительно об этом уведомлён. Он подтвердил, что ввоз данного товара осуществляется без согласия правообладателя», — сообщили в ведомстве.

3168 игрушек «LEGQ» признаны контрафактными. Их нужно будет уничтожить. Компании, которая должна была реализовывать товар, придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.