Более 3 тысяч привезенных в Калининград игрушек оказались подделкой
Более 3 тысяч привезенных в Калининград игрушек «Лего» оказались подделкой. Очередную партию контрафакта задержали на таможенном посту города Балтийск, сообщает
Более 3 тысяч привезенных в Калининград игрушек «Лего» оказались подделкой. Очередную партию контрафакта задержали на таможенном посту города Балтийск, сообщает
3168 игрушек прибыли в регион из Китая. Производитель решил назвать свою продукцию «LEBQ». Но таможенники выявили признаки сходности до степени смешения с одноименным товарным знаком «LEGO».
«Законный правообладатель данного товарного знака был незамедлительно об этом уведомлён. Он подтвердил, что ввоз данного товара осуществляется без согласия правообладателя», — сообщили в ведомстве.
3168 игрушек «LEGQ» признаны контрафактными. Их нужно будет уничтожить. Компании, которая должна была реализовывать товар, придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.