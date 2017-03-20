Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Европарламент высказался о выдаче жителям Крыма паспортов РФ
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
11:54 (мск), источник: АиФ Калининград

Более 3 тысяч привезенных в Калининград игрушек оказались подделкой

Более 3 тысяч привезенных в Калининград игрушек «Лего» оказались подделкой. Очередную партию контрафакта задержали на таможенном посту города Балтийск, сообщает пресс-служба областной таможни.

3168 игрушек прибыли в регион из Китая. Производитель решил назвать свою продукцию «LEBQ». Но таможенники выявили признаки сходности до степени смешения с одноименным товарным знаком «LEGO».

«Законный правообладатель данного товарного знака был незамедлительно об этом уведомлён. Он подтвердил, что ввоз данного товара осуществляется без согласия правообладателя», — сообщили в ведомстве.

3168 игрушек «LEGQ» признаны контрафактными. Их нужно будет уничтожить. Компании, которая должна была реализовывать товар, придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин назначил нового главу службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Минтруда Белоруссии подготовило поправки в «тунеядский» декрет
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь