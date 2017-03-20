Александр Бессмертных взял бронзу на этапе Кубка мира
Лыжник из Кузбасса участвовал в масстарте на 15 км классическим стилем.
Лыжник из Кузбасса участвовал в масстарте на 15 км классическим стилем.
На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке кузбасский спортсмен Александр Бессмертных занял третье место.
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Александр Бессмертных живет и тренируется в Кемерове у заслуженного тренера России Виталия Матвейкина. У кузбассовца в активе есть серебряная медаль зимней Олимпиады-2014 в Сочи, которую он завоевал в эстафете.