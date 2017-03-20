Александр Бессмертных взял бронзу на этапе Кубка мира

На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке кузбасский спортсмен Александр Бессмертных занял третье место.

По сообщению пресс-службы областной администрации, победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клаебо, которому Бессмертных проиграл 0,8 секунды. Серебро досталось норвежцу Никласу Дюрхаугу.

Александр Бессмертных живет и тренируется в Кемерове у заслуженного тренера России Виталия Матвейкина. У кузбассовца в активе есть серебряная медаль зимней Олимпиады-2014 в Сочи, которую он завоевал в эстафете.