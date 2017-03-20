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11:48 (мск), источник: РИА Новости

В Тольятти скончался создатель ВАЗ 2121 «Нива» Петр Прусов

Создатель легендарной ВАЗ 2121 «Нива» Петр Прусов скончался в Тольятти, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». «ПАО «АвтоВАЗ» с прискорбием сообщает, что 19 марта на 76-м году жизни скончался Петр Михайлович Прусов, создатель легендарной «Нивы» — LADA 4×4.

Источник: РИА Новости

«ПАО “АвтоВАЗ” с прискорбием сообщает, что 19 марта на 76-м году жизни скончался Петр Михайлович Прусов, создатель легендарной “Нивы” — LADA 4×4. Церемония прощания пройдет 21 марта с 11.00 в Спасо-Преображенском Соборе Тольятти. Похороны состоятся на Тольяттинском городском кладбище», — говорится в сообщении.

Петр Прусов в 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива». Он также принимал участие в разработке многих других моделей «АвтоВАЗа», а с 1998 до 2003 года был главным конструктором предприятия. В качестве заместителя главного конструктора по проектированию, а затем и главного конструктора Прусов принимал участие в проектировании ВАЗ 1111"Ока, семейства автомобилей ВАЗ 2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей.

Прусов в 2003 году был освобожден от должности главного конструктора в связи с выходом на пенсию. Однако, с февраля 2017 года он работал советником вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АвтоВАЗ».

«Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 “Нива”, которая сегодня носит имя LADA 4×4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля», — цитирует пресс-служба слова президента ПАО «АвтоВАЗ» Николая Мора.

Lada 4×4 — советский и российский легковой автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится в Тольятти с 5 апреля 1977 года. До 2004 года выпускался под маркой ВАЗ-2121 «Нива». Всего за время производства «АвтоВАЗ» выпустил более 2,5 миллионов внедорожников ВАЗ 2121 «Нива» и LADA 4×4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.

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