Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Стали известны обстоятельства убийства директора «Роскосмоса»
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
США с помпой высадились в Сирии для устрашения России – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
8Пустыня в цвету
11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Петух-гигант ужаснул соцсети

Микроблогер под ником LifesBook_Ceo обратил внимание на видео, на котором из зеленой будки выходит петух неожиданно больших габаритов.

«Я единственный человек, кого волнует, почему этот петух такой чертовски большой?» — спросил пользователь у своих подписчиков. Его поддержали сотни комментаторов. В результате твит получил больше 27 тысяч репостов и свыше 37 тысяч лайков.

«Эта большая курица — самое страшное, что я когда-либо видел в своей жизни», — написал один из блогеров.

Пользователи признались, что хотели бы, но не могут «развидеть» гигантского петуха. «Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу этого большого петуха. Я не могу дышать. Это единственное, о чем я теперь думаю», — пишет Swiggity Swooty.

Комментарии
1
Иван Петров
Почти как индюк.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле рассказали, возможен ли обмен Крыма
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин назначил нового главу службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Минтруда Белоруссии подготовило поправки в «тунеядский» декрет
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь