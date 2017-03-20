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11:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирцам напомнили о возможности получить «дальневосточный гектар»

Информационное письмо разослала по электронной почте пресс-служба регионального правительства, информация также размещена на сайте областной администрации.

Источник: РИА "Новости"

Правительство Новосибирской области напомнило жителям региона о возможности получить «дальневосточный гектар». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, письмо с соответствующим содержанием, пресс-служба областного правительство разослала по электронной почте сегодня, 20 марта 2017 года. Информация также размещена на сайте новосибирского правительства.

«Напомним, что подать заявку на получение “дальневосточного гектара” с 1 февраля 2017 года могут все граждане России. Претендовать на получение земельного участка можно во всех субъектах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Якутия, Хабаровский край, Чукотский АО, Сахалинская область», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что программа реализуется в рамках Федерального закона от 1 мая 2016 года «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно закону, получение гражданами в безвозмездное пользование земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа в рамках предоставления «дальневосточного гектара» обеспечивается с помощью Федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Информационная система позволяет на картографической основе посмотреть территории, доступные для приобретения в безвозмездное срочное пользование, выбрать земельный участок и заполнить заявление на предоставление участка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, права на дальневосточные гектары оформили свыше 17 тыс. жителей, участки поставлены на кадастровый учёт. Договоры о выделении земли получили более 8,5 тыс. заявителей. На минувшей неделе в Приморье озвучили основные проблемы, с которым сталкивается регион при реализации программы по выделению в безвозмездное пользование земельных участков. Люди жалуются на увеличение стоимости кадастровых работ до 15 тысяч рублей. Губернатор Владимир Миклушевский назвал это картельным сговором и потребовал от прокуратуры и УФАС проверок. Вопросы возникают и к федеральной информационной системе, которая по-прежнему не всегда выдерживает наплыва посетителей. Из-за законодательных поправок, связанных с невозможностью получить гектары на ряде территорий, специалисты ожидают роста процентов отказов.

Стало известно, что площадь территорий для предоставления дальневосточных гектаров будет увеличена за счёт минимизации числа исключений, которых на сегодняшний день насчитывается 25. Поправки в соответствующий закон будут приняты Госдумой РФ, предположительно, в весеннюю сессию.

Сейчас общее количество вошедших в федеральную программу земель составляет около 140 млн гектаров. При этом предусмотрены 25 оснований, которые исключают возможность предоставления тех или иных участков.

Комментарии
1
Валентина Ощепкова
Вот кому нужен гектар который не оформляется сразу в собственность? Хитромудрое государство желает улучшить инфраструктуру земель за счет финансовых вложений и труда наивных новосибирцев? Мы уже имели глупость облагородить за свой счет брошенные участки в СНГ с обещанием государства через пять лет передать их нам в собственность. С 2014г государство пролонгировало свое обещание еще на 10 лет в надежде, что мы к тому времени ласты склеим и озвучивать имена бенефициаров не придется.)))))))
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