Новосибирцам напомнили о возможности получить «дальневосточный гектар»
Информационное письмо разослала по электронной почте
Информационное письмо разослала по электронной почте
Правительство Новосибирской области напомнило жителям региона о возможности получить «дальневосточный гектар». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, письмо с соответствующим содержанием,
«Напомним, что подать заявку на получение “дальневосточного гектара” с 1 февраля 2017 года могут все граждане России. Претендовать на получение земельного участка можно во всех субъектах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Якутия, Хабаровский край, Чукотский АО, Сахалинская область», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что программа реализуется в рамках Федерального закона от 1 мая 2016 года «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно закону, получение гражданами в безвозмездное пользование земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа в рамках предоставления «дальневосточного гектара» обеспечивается с помощью Федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Информационная система позволяет на картографической основе посмотреть территории, доступные для приобретения в безвозмездное срочное пользование, выбрать земельный участок и заполнить заявление на предоставление участка.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, права на дальневосточные гектары оформили свыше 17 тыс. жителей, участки поставлены на кадастровый учёт. Договоры о выделении земли получили более 8,5 тыс. заявителей. На минувшей неделе в Приморье озвучили основные проблемы, с которым сталкивается регион при реализации программы по выделению в безвозмездное пользование земельных участков. Люди жалуются на увеличение стоимости кадастровых работ до 15 тысяч рублей. Губернатор Владимир Миклушевский назвал это картельным сговором и потребовал от прокуратуры и УФАС проверок. Вопросы возникают и к федеральной информационной системе, которая
Стало известно, что площадь территорий для предоставления дальневосточных гектаров будет увеличена за счёт минимизации числа исключений, которых на сегодняшний день насчитывается 25. Поправки в соответствующий закон будут приняты Госдумой РФ, предположительно, в весеннюю сессию.
Сейчас общее количество вошедших в федеральную программу земель составляет около 140 млн гектаров. При этом предусмотрены 25 оснований, которые исключают возможность предоставления тех или иных участков.