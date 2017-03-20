Всего 10% калининградцев имеют доступ к раздельному сбору отходов

В расчёт брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Результаты исследования показали, что лишь каждый десятый россиянин, проживающий в городе, имеет доступ к инфраструктуре раздельного сбора. Калининград лишь на 1% превышает среднестатистические показатели по стране и занимает в рейтинге по этому показателю с 31 по 38 строчки, опережая Москву.

Лидером стал Саранск, где 80% горожан могут сдавать отходы раздельно рядом с домом. Хуже всего дела обстоят в Ульяновске и Чите, там доступ к раздельному сбору имеют 0,1% населения.