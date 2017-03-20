Самая влиятельная женщина мира искусства Ирина Антонова

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Все это лишь официальные строчки в ее послужном списке. Но уже несколько поколений любителей искусства ставят фактически знак равенства между ее именем и самим музеем. О себе в музее говорить Ирина Александровна не любит, категорически отказывается.

«Что я? Рассказывайте о картинах» — ее стандартный ответ.

Но сегодняшний ГМИИ им. Пушкина — один из крупнейших музеев мира — не был бы таким, каким он есть, не будь в нем Антоновой.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова. 2013 год | Источник: РИА "Новости"

Небольшого роста, всегда с иголочки одета, короткая стрижка и жесткая поступь. Неизменно — нитка жемчуга на шее. Помню, как несколько лет назад, я буквально бежала за ней по коридорам музея — у нас было запланировано интервью с передвижной студии, которая ждала на улице, и мы с ней шли к машине.

Читайте также 25 шедевров русской живописи, которые должен знать каждый

Утвержденные заранее полчаса беседы Ирина Александровна, говоря современным языком «отработала», несмотря на летнюю жару и духоту. И в этом, думается, она вся. Работа — прежде всего. Антонова пришла работать на Волхонку в 1945. С 1961 — возглавила музей. Именно благодаря ее усилиям и авторитету в Пушкинском проходили выставки, которые, казалось, были невозможны за «железным занавесом»: еще в 1950-е здесь показали Пабло Пикассо, в 1966 — опального художника Тышлера. В 1974 в Москву в специально изготовленном пуленепробиваемом ящике привели Мону Лизу из Лувра. Для организации выставки одной картины потребовалась и огромная страховка, которая составила несколько миллионов. Около музея тогда стояли огромные очереди, желающие увидеть шедевр чуть ли не ночевали около ГМИИ.

Москвичи стоят в очереди на выставку картин французских импрессионистов у Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина | Источник: РИА "Новости"

1981 год ознаменовался сенсационный выставкой «Москва-Париж», когда в музейных залах выставили произведения авангардистов. Как говорила потом сама Антонова, публика шла тогда не только на французское, но и русское искусство, которое до этого никто не показывал.

Все то, что сегодня стало неотъемлемой частью музейной жизни в принципе — занятия для детей, музыкальные вечера, лекции, встречи — все это появилось в Пушкинском задолго до нынешнего музейного бума. Именно Антонова вместе с величайшим пианистом ХХ века Святославом Рихтером придумали фестиваль «Декабрьские вечера», который проходит ежегодно. Кстати, дни рождения Антоновой и Рихтера приходятся на один день. И сегодня, в день 95-летия Ирины Александровны исполняется 102 года со дня рождения Святослава Теофиловича.

Ирина Антонова и Святослав Рихтер | Источник: РИА "Новости"

С Антоновой всегда работали профессионалы высокого уровня, но очевидно, что решающим был всегда ее вес и авторитет в музейном сообществе. С 2013 года она — президент ГМИИ им. Пушкина. Она по-прежнему работает, делает выставки, читает лекции. Один из недавних циклов — специальные встречи для людей, которым за 60.