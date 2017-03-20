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13:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Движение по участку улицы Салова закрылось до середины июня

На улице Салова начался ремонт проезжей части.

Источник: РИА "Новости"

С понедельника вступает в силу распоряжения ГАТИ о закрытии дорожного движения на участке улицы Салова, сообщает Фонтанка. Ру.

Ограничение, которое будет действовать от дома № 38 до проезда на АЗС, связано с началом ремонта проезжей части. Проезд будет закрыт с 20 марта до 17 июня.

Также с 21 марта закрывается проезд по Поклонногорской улице от пр. Энгельса до Костромского пр., включая перекрестки, от Удельного пр. до ж/д, от Поклонногорской ул. до ул. Сергея Марго, включая перекресток с ул. Сергея Марго.

Движение в Выборгском районе будет закрыто из-за работ по размещению временного ограждения до 19 апреля.

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