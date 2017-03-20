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11:56 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск потратит почти 3 млн на заборы для пешеходов

Красноярск потратит почти 3 млн на заборы. В пятницу, 17 марта, в Красноярске подвели итоги электронного аукциона на право проведения работ по установке пешеходных ограждений.

В срок до конца октября текущего года в Красноярске должны установить новые дорожные ограждения для пешеходов. Новые заборчики, которые помешают пешеходам переходить дорогу в неположенном месте, появятся в районе адресов: ул. Весны, 17; ул. Менжинского, 11; ул. Диктатуры Пролетариата (от ул. Республики до ул. Ады Лебедевой); на ул. Алексеева, 109 (через ул. Батурина); ул. Джамбульская, 17; ул. 4-я Продольная, 19; ул. Волжская, 31 г; ул. Лесная, 10; ул. Львовская, 43; пр. имени газеты Красноярский Рабочий, 38; ул. Песочная, 20, и на перекрестке ул. Брянская — ул. Перенсона.

На эти работы первоначально предполагалось потратить 3,99 млн рублей, но заявившиеся на участие в аукционе 10 участников снизили ее до 2,86 млн рублей. Название фирмы-победителя пока не сообщается.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе спикер Законодательного Собрания Александр Усс призвал избавиться от обилия заборов в Красноярске. «Нам надо провести целую кампанию под лозунгом “убери лишнее”, то есть всё то, без чего можно обойтись», — призвал спикер.

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