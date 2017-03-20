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11:59 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске проверят опасный уличный тренажёр

Сообщение о том, что на набережной Тухачевского один из тренажёров опасен для жизни, появилось в соцсетях.

В Омске проверят опасный уличный тренажёр, сообщает «ОмскЗдесь».

В департаменте по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации Омска уточнили, что специалисты выехали проверить сломавшийся уличный тренажёр. Скорее всего, его ремонтом будет заниматься подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

Об опасном тренажёре на набережной Тухачевского один из жителей сообщил в соцсетях. При жиме лёжа труба, на которую приходится весь вес, могла обломиться. Отметим, что комплекс уличных тренажёров был установлен в прошлом году к 300-летию Омска.

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