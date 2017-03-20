В Сочи сегодня ожидаются резкие подъемы уровня рек

Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы. Жителей и гостей города просят отказаться от отдыха вблизи рек и водоемов, а также воздержаться от выходов в горы в этот период.

В случае возникновения ЧС, звонить с мобильного по номеру 010, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.