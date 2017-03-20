В Сочи сегодня ожидаются резкие подъемы уровня рек
В Сочи в ближайшие 3−6 часов и до конца суток на малых реках и водотоках Кубани и Черноморского побережья ожидаются резкие подъемы уровня рек. Возможен сход селей.
В Сочи в ближайшие 3−6 часов и до конца суток на малых реках и водотоках Кубани и Черноморского побережья ожидаются резкие подъемы уровня рек. Возможен сход селей.
Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы. Жителей и гостей города просят отказаться от отдыха вблизи рек и водоемов, а также воздержаться от выходов в горы в этот период.
В случае возникновения ЧС, звонить с мобильного по номеру 010, сообщили ГТРК «Кубань» в