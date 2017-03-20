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12:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи сегодня ожидаются резкие подъемы уровня рек

В Сочи в ближайшие 3−6 часов и до конца суток на малых реках и водотоках Кубани и Черноморского побережья ожидаются резкие подъемы уровня рек. Возможен сход селей.

Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы. Жителей и гостей города просят отказаться от отдыха вблизи рек и водоемов, а также воздержаться от выходов в горы в этот период.

В случае возникновения ЧС, звонить с мобильного по номеру 010, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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