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13:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Каждый четвертый владелец снегохода в регионе являлся нарушителем

В Нижегородской области подвели итоги профилактической операции «Снегоход».

Каждый четвертый владелец снегохода в Нижегородской области являлся нарушителем, к такому выводу пришли сотрудники государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин.

В феврале инспекторы Гостехнадзора совместно с МЧС, МВД и Госохотнадзором провели рейды в рамках операции «Снегоход». Специалисты проверили 736 самоходных машин и выявили 211 нарушений правил эксплуатации этой техники.

Как сообщили в Гостехнадзоре, наибольшее число нарушений связано с управлением незарегистрированными снегоходами и управлением самоходными машинами, не прошедшими технический осмотр.

Также во время профилактической операции сотрудники полиции задержали пять снегоходов, владельцы которых не имели правоустанавливающих документов на перевозимую технику.

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