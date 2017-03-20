В Ленобласти будут штрафовать за шум посреди дня

Всем известно, что нельзя шуметь по ночам. В большинстве российских регионов за это предусмотрены штрафы. А в Ленобласти скоро появится запрет на шум и днём — с 13:00 до 15:00.

Было много жалоб от жителей. У нас на территории Ленобласти много предприятий, которые работают сменно, и у людей есть необходимость отдыхать в дневное время.

«Мы проанализировали законодательство и увидели, что ряд субъектов РФ приняли дневное время — с часу до трех — часы, когда люди могут спокойно отдыхать в многоквартирных домах. Мы тоже внесли это в законопроект, который уже рассматривается. В апреле во втором и третьем чтении, я надеюсь, он будет принят», — рассказал ivbg.ru председатель комиссии ЗакСа Ленобласти по законности и правопорядку Олег Петров.

Согласно поправкам в областной закон «Об административных правонарушениях», за шум в это время будут также штрафовать — от 500 рублей до тысячи. Если же тишину нарушит юридическое лицо, ему придется выплатить штраф в размере 10−15 тысяч рублей. Плюс к этому, руководитель должен будет персонально выложить ещё от двух до пяти тысяч рублей.