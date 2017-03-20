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13:31 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти будут штрафовать за шум посреди дня

В Ленобласти установят «тихий час» с 13:00 до 15:00.

Источник: РИА "Новости"

Всем известно, что нельзя шуметь по ночам. В большинстве российских регионов за это предусмотрены штрафы. А в Ленобласти скоро появится запрет на шум и днём — с 13:00 до 15:00.

Было много жалоб от жителей. У нас на территории Ленобласти много предприятий, которые работают сменно, и у людей есть необходимость отдыхать в дневное время.
Олег Петров
Председатель комиссии ЗакСа Ленобласти по законности и правопорядку

«Мы проанализировали законодательство и увидели, что ряд субъектов РФ приняли дневное время — с часу до трех — часы, когда люди могут спокойно отдыхать в многоквартирных домах. Мы тоже внесли это в законопроект, который уже рассматривается. В апреле во втором и третьем чтении, я надеюсь, он будет принят», — рассказал ivbg.ru председатель комиссии ЗакСа Ленобласти по законности и правопорядку Олег Петров.

Согласно поправкам в областной закон «Об административных правонарушениях», за шум в это время будут также штрафовать — от 500 рублей до тысячи. Если же тишину нарушит юридическое лицо, ему придется выплатить штраф в размере 10−15 тысяч рублей. Плюс к этому, руководитель должен будет персонально выложить ещё от двух до пяти тысяч рублей.

Однако в законе есть исключения. Например, на Новый год этот запрет не распространяется до трех-четырех утра. Также в законопроекте учтены религиозные обычаи в ночное и дневное время.

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