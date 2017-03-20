Житель Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 фигур по мотивам «Игры престолов»

«Я создал новые коллекции микро-скульптур, резьбовые конструкции основаны на знаках основных домов “Игры престолов” — дома Старков, дома Таргариенов, дома Баратеонов. В коллекции есть десница короля, белые ходоки, драконы и два меча», — сказал Фидаи.

УФА, 20 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Уфимский мастер Салават Фидаи вырезал на грифелях карандашей 30 микро-скульптур, посвященных американскому сериалу «Игра престолов». Увидеть работы можно будет на выставке в Сингапуре, сообщил журналистам Фидаи.

По его словам, экспозиция пройдет с 22 апреля по 4 июня в галерее K+ Curatorial Space в Сингапуре, будут выставляться 30 фигурок, 16 из которых после выставки уйдут в частные коллекции.

Фидаи имеет юридическое образование, но спустя 20 лет работы в сфере юриспруденции он решил заниматься творчеством. С 2015 года Фидаи создал более 250 изображений, умещающихся на грифеле карандаша. По словам мастера, процесс создания фигурок занимает от нескольких часов до нескольких дней, и бывает, что из-за хрупкости материала скульптура ломается, когда уже почти готова.

Как рассказывает сам мастер, его работы пользуются спросом за рубежом, в основном в США и Австралии, цена резных грифелей начинается от $100. Среди последних работ — изображение президента США Дональда Трампа, скульптура Эйфелевой башни, фигурки Бэтмена и Дарта Вейдера. Их размеры — от 0,5 до 2 мм. На древке карандаша автор ставит подпись, которую можно увидеть только под микроскопом.

Премьера нового, седьмого сезона популярного американского телесериала «Игра престолов» (Game of Thrones) состоится 16 июля 2017 года. Зрители почти шесть лет следят за перипетиями жестокой войны, разворачивающейся в средневековом мире, созданном писателем Джорджем Мартином.