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12:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В МЧС объяснили ликвидацию Уральского авиационно-спасательного центра

В свердловском ГУ МЧС России объяснили ликвидацию Уральского авиационно-спасательного центра. Как уточнили в ведомстве, речь идет об оптимизации работы своих подразделений и это не отразится на защите населения и территорий Урала. Кроме того, планируется, что в результате оптимизации авиационный парк министерства будет существенно обновлён.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, Уральский авиационно-спасательный центр вольётся в состав Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Авиационная техника будет распределена по территориям с наибольшей целесообразностью, с учётом природных и техногенных рисков, характерных для той или иной территории.

«Раньше центр и юг Урала прикрывали три вертолёта. Анализ показал, что использование их было не эффективным и затраты на их содержание были обременительны для бюджета. Принято решение сохранить на территории Урала авиационное звено в составе одного вертолёта и экипажа. Другие два вертолёта передислоцированы в Сибирь, но по-прежнему будут прикрывать северные районы Урала», — сообщил заместитель руководителя Сибирского регионального центра МЧС России (по авиации) Андрей Груздов.

Такой же подход будет использован и в других авиационно-спасательных центрах. Все воздушные суда будут распределены по регионам равномерно, что сократит время реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары и позволит более оперативно оказывать помощь пострадавшим.

Как подчеркнули в ведомстве, такой шаг существенно оптимизирует бюджетные расходы и сделает применение авиатехники более эффективным. В настоящее время с личным составом авиационно-спасательных центров проводится разъяснительная работа.

«В рядах МЧС останутся все, кто пожелает работать с учётом новых условий и кому позволяет состояние здоровья», — отметили в управлении.

Кроме того, планируется, что авиационный парк МЧС России продолжит обновляться. Запланировано приобретение модернизированной спасательной авиатехники. Только в 2017 и 2018 годах поступит шесть полностью обновлённых самолётов-амфибий Бе-200ЧС, у которых улучшена авионика с учётом замечаний лётчиков — спасателей МЧС. Они будут оснащены и новыми тепловизорами, и новым оборудованием для мониторинга и поиска, что позволит эффективнее выявлять и ликвидировать очаги природных пожаров, проводить поисково-спасательные операции и другие работы.

Отметим, что в Авиационно-спасательном центре работает 151 человек. В распоряжении центра — три вертолета Ми-8, которые базируются в «Кольцово».

Напомним, как сообщалось ранее, в этом году главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам войдут в состав Сибирского регионального центра МЧС РФ.

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