В МЧС объяснили ликвидацию Уральского авиационно-спасательного центра
В свердловском ГУ МЧС России объяснили ликвидацию Уральского
В свердловском ГУ МЧС России объяснили ликвидацию Уральского
Как сообщили Накануне.RU в
«Раньше центр и юг Урала прикрывали три вертолёта. Анализ показал, что использование их было не эффективным и затраты на их содержание были обременительны для бюджета. Принято решение сохранить на территории Урала авиационное звено в составе одного вертолёта и экипажа. Другие два вертолёта передислоцированы в Сибирь, но
Такой же подход будет использован и в других
Как подчеркнули в ведомстве, такой шаг существенно оптимизирует бюджетные расходы и сделает применение авиатехники более эффективным. В настоящее время с личным составом
«В рядах МЧС останутся все, кто пожелает работать с учётом новых условий и кому позволяет состояние здоровья», — отметили в управлении.
Кроме того, планируется, что авиационный парк МЧС России продолжит обновляться. Запланировано приобретение модернизированной спасательной авиатехники. Только в 2017 и 2018 годах поступит шесть полностью обновлённых
Отметим, что в
Напомним, как сообщалось ранее, в этом году главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям,