Омичи обходят стороной разваливающийся дом на 3-ем Разъезде
Горожане опасаются, что стена дома в любой момент может упасть на тротуар.
Горожане опасаются, что стена дома в любой момент может упасть на тротуар.
Жители Омска снова жалуются на недосмотр городских коммунальщиков. На этот раз горожан возмутили развалины дома на улице 3-й Разъезд.
«Стена аварийного дома может рухнуть в любой момент на тротуар! Ул.
Люди, по словам женщины, вынуждены ходить по дороге, несмотря на то что вдоль дома имеется тротуар. Комментаторы в соцсетях, в целом, пессимизм омички поддержали.