Омичи обходят стороной разваливающийся дом на 3-ем Разъезде

Жители Омска снова жалуются на недосмотр городских коммунальщиков. На этот раз горожан возмутили развалины дома на улице 3-й Разъезд.

«Стена аварийного дома может рухнуть в любой момент на тротуар! Ул. З-й Разъезд», — сообщает очевидица Елена Васина в паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».