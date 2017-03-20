Умер создатель автомобиля «Нива»

Ушел из жизни создатель автомобиля ВАУ 2121 «Нива» (сейчас Lada 4X4) Петр Прусов. Главный автомобильный конструктор «АвтоВАЗа» скончался на 76-м году жизни 18 марта. С февраля 2017 года был советником вице-президента по персоналу и социальной политике концерна.

Прусов в 1970-м году пришел на ВАЗ на должность инженера-конструктора, в 1972 году был назначен ведущим конструктором ВАЗ-2121 «Нива». С 1998 по 2003 года был главным конструктором предприятия. В 2003 году ушел на пенсию, но продолжил работу на предприятии. В 2007—2014 годах Прусов являлся ведущим инженер-конструктором проектирования и сопровождения состава автомобиля, в 2007—2011 годах — руководителем рабочей группы по проектам производства автомобилей Lada в Чеченской Республике.