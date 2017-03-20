Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
США с помпой высадились в Сирии для устрашения России – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
8Тайский День слона
12:29 (мск), источник: Известия.Ру

Умер создатель автомобиля «Нива»

Петр Прусов скончался на 76-м году жизни.

Ушел из жизни создатель автомобиля ВАУ 2121 «Нива» (сейчас Lada 4X4) Петр Прусов. Главный автомобильный конструктор «АвтоВАЗа» скончался на 76-м году жизни 18 марта. С февраля 2017 года был советником вице-президента по персоналу и социальной политике концерна.

Прусов в 1970-м году пришел на ВАЗ на должность инженера-конструктора, в 1972 году был назначен ведущим конструктором ВАЗ-2121 «Нива». С 1998 по 2003 года был главным конструктором предприятия. В 2003 году ушел на пенсию, но продолжил работу на предприятии. В 2007—2014 годах Прусов являлся ведущим инженер-конструктором проектирования и сопровождения состава автомобиля, в 2007—2011 годах — руководителем рабочей группы по проектам производства автомобилей Lada в Чеченской Республике.

ВАУ 2121 «Нива» является первым в мире внедорожником с несущим кузовом и по-прежнему остается популярным в РФ и за пределами страны. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Николя Мора. Всего за время производства было выпущено больше 2,5 млн этих внедорожников, больше 500 тыс. были поставлены на экспорт, сообщает RNS.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне стали меньше платить за свет и газ
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин назначил нового главу службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Минтруда Белоруссии подготовило поправки в «тунеядский» декрет
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь