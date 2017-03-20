Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
США с помпой высадились в Сирии для устрашения России – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
8Тайский День слона
12:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Какие подъёмные получают врачи, переехавшие на работу в шахтёрские города?

В Зверево попасть к хорошему доктору, узкому специалисту, тяжело. В прошлом году власти обещали выплачивать врачам, которые решат уехать в шахтёрские города, по полмиллиона рублей. Чиновники сдержали обещание?

«С 2016 года врачам, переехавшим на работу в шахтёрские территории, выплачивают единовременно по 500 тысяч рублей каждому, — подтвердили в правительстве донского региона. — И медики отреагировали на этот стимул. На новое место перебрались уже 49 врачей. В их числе — узкопрофильные специалисты: неонатологи, кардиологи, неврологи, онкологи, акушеры-гинекологи и другие. Из областной казны им выплачено 24,5 млн рублей».

Вместе с тем в Гуково, Донецке и Новошахтинске врачам ещё и предоставляют служебное жильё, в Каменске компенсируют траты на аренду квартир и ЖКУ.

Однако в правительстве региона настаивают на том, что муниципалитеты должны сделать труд в шахтёрских территориях ещё более привлекательным для медработников.

Рассматриваются такие меры поддержки, как выделение мест в детсадах вне очереди, предоставление муниципального жилья, которое спустя определённый срок можно будет оформить в собственность. Но воплотят ли чиновники задуманное в жизнь, покажет время.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Собака - все, что у меня есть». Беженка из Донбасса отказалась от крова ради пса
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин назначил нового главу службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Минтруда Белоруссии подготовило поправки в «тунеядский» декрет
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь