Какие подъёмные получают врачи, переехавшие на работу в шахтёрские города?

«С 2016 года врачам, переехавшим на работу в шахтёрские территории, выплачивают единовременно по 500 тысяч рублей каждому, — подтвердили в правительстве донского региона. — И медики отреагировали на этот стимул. На новое место перебрались уже 49 врачей. В их числе — узкопрофильные специалисты: неонатологи, кардиологи, неврологи, онкологи, акушеры-гинекологи и другие. Из областной казны им выплачено 24,5 млн рублей».

Вместе с тем в Гуково, Донецке и Новошахтинске врачам ещё и предоставляют служебное жильё, в Каменске компенсируют траты на аренду квартир и ЖКУ.

Однако в правительстве региона настаивают на том, что муниципалитеты должны сделать труд в шахтёрских территориях ещё более привлекательным для медработников.

Рассматриваются такие меры поддержки, как выделение мест в детсадах вне очереди, предоставление муниципального жилья, которое спустя определённый срок можно будет оформить в собственность. Но воплотят ли чиновники задуманное в жизнь, покажет время.