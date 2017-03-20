Памятник «Трон Царя Салтана» установят в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 20 марта — АиФ-НН. Памятник «Трон Царя Салтана» установят на улице Звездинка в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы.

28 марта на Литературной аллее у здания областной детской библиотеки состоится открытие новой скульптурной композиции, посвященной произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». В 2017 году отмечается 185 лет со дня первого издания этой истории.

Автор литературного памятника — нижегородский скульптор Сергей Мольков, архитектор — Зоя Рюрикова. Объект представляет собой царский трон высотой 2,15 метра с изображением сюжетов и персонажей сказки. На нем можно посидеть и сфотографироваться.