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12:54 (мск), источник: Вести - Омск

С приходом весны омичи жалуются на боли в сердце

С приходом весны омичи жалуются на боли в сердце, головную боль, повышенное артериальное давление. Отделения кардиологии переполнены, врачи обследуют пациентов и выясняют причины плохого самочувствия.

Отделение кардиологии главного стационара области. Мест практически нет. Пациентов, что в палатах интенсивной терапии, доставили в больницу по неотложной помощи, в основном с инфарктами миокарда. Одни забыли о своевременном приеме препаратов, другие не расчитали силы, расчищая дорожки от снега. Владимир Серяков с сердечной патологией живет давно. Но с приходом этой весны попал в реанимацию. Только через 15 дней пациента привезли из района в Омск и выполнили все жизненно-важные манипуляции.

Чтобы поставить правильный диагноз и расписать лечение всем поступающим пациентам врачи назначают целый ряд исследований: ЭКГ, эхокардиографию, холтеровское мониторирование. Но утверждать точно, поражены ли артерии сердца бляшками, нарушен ли кровоток, можно только после такого метода, как коронарография.

Кардиологи напоминают, — весна для многих — опасное время года. Изменения в погоде могут вызвать нарушения сердечного ритма, повлиять на артериальное давление и пульс.

Весенний визит к своему врачу кардиологи рекомендуют не откладывать, особенно метеозависимым людям и тем, кто давно страдает сердечно-сосудистыми недугами.

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