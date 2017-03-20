С приходом весны омичи жалуются на боли в сердце

Отделение кардиологии главного стационара области. Мест практически нет. Пациентов, что в палатах интенсивной терапии, доставили в больницу по неотложной помощи, в основном с инфарктами миокарда. Одни забыли о своевременном приеме препаратов, другие не расчитали силы, расчищая дорожки от снега. Владимир Серяков с сердечной патологией живет давно. Но с приходом этой весны попал в реанимацию. Только через 15 дней пациента привезли из района в Омск и выполнили все жизненно-важные манипуляции.



Чтобы поставить правильный диагноз и расписать лечение всем поступающим пациентам врачи назначают целый ряд исследований: ЭКГ, эхокардиографию, холтеровское мониторирование. Но утверждать точно, поражены ли артерии сердца бляшками, нарушен ли кровоток, можно только после такого метода, как коронарография.



Кардиологи напоминают, — весна для многих — опасное время года. Изменения в погоде могут вызвать нарушения сердечного ритма, повлиять на артериальное давление и пульс.



Весенний визит к своему врачу кардиологи рекомендуют не откладывать, особенно метеозависимым людям и тем, кто давно страдает сердечно-сосудистыми недугами.