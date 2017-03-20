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13:27 (мск), источник: Informburo.kz

«Новосибирского физика» отправили домой

Представители Ассамлеи народа Казахстана и российского консульства проводили Юрия Образцова до стойки регистрации — его ждёт самолёт в Новосибирск.

Источник: Informburo.kz

Юрий благополучно вылетел в Новосибирск, там его встретит брат.

Всего через десять дней после счастливого спасения на алматинском вокзале Юрий Образцов уже вылетает домой.

Несмотря на то, что рассказы Юрия о трёх годах рабства оказались ложью, проводить его приехали представители армянской и кабардинской диаспор Алматы. Их помощь Юрию трудно переоценить.

Источник: Informburo.kz

«Сегодня мы всем нашим посёлком отмечали Наурыз. Юра был нашим почётным гостем. Мы хорошенько его накормили в дорогу и повезли в аэропорт», — рассказал спортсмен Расул Байрамуков, в доме которого Юрий жил все эти десять дней.

Источник: Informburo.kz

Этот документ заменяет паспорт при выезде Юрия из Казахстана.

Несмотря на диагноз «параноидальная шизофрения» и провалы в памяти, Юрий вряд ли забудет казахстанское гостеприимство. К тому же перед регистрацией Расул положил в его карман деньги — рубли, которые заботливо купил заранее.

«На первое время», — прокомментировал спортсмен.

Юрий не отреагировал на подарок — деньги, как и всё остальное, не вызывают у него эмоций. Зато он рассказал, что на самом деле похищения не было.

Источник: Informburo.kz

Деньги для Юрия, а также на билет до Новосибирска собирали все друзья Расула.

«Я правда не помню, где был все эти три года и что делал. Это всё мой мозг -я не понимаю, что на самом деле было, а чего не было. Но я очень хочу вспомнить, поэтому, когда вернусь в Новосибирск, обязательно обращусь к врачам. Может быть, мне пропишут какие-нибудь таблетки», — сказал он виновато.

Физика нашли 10 марта сотрудники алматинского торгового центра «Алтын Тараз». Он заявил, что не по своей воле задержался в Казахстане. По его словам, он был в рабстве три года. В интервью журналистам новосибирский физик-ядерщик рассказал, как над ним издевались в Казахстане. Но его рассказ опровергли в полиции.

«Согласно проведённой проверке Образцов Юрий Джанович прибыл в Алматы на поезде из Новосибирска в апреле 2014 года. Далее планировал поехать в Ташкент. На вопрос специалиста Образцов ответил, что после приезда в Алматы он путешествовал от одного населённого пункта в другой: где-то пешком, где-то автостопом, никто его насильно не удерживал», — сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев в Facebook.

После того, как история стала известна в Казахстане и России, брат физика прокомментировал заявление Образцова. Он заявил, что его брат лечился в психбольнице.

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