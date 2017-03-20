«Новосибирского физика» отправили домой

Источник: Informburo.kz

Юрий благополучно вылетел в Новосибирск, там его встретит брат. Всего через десять дней после счастливого спасения на алматинском вокзале Юрий Образцов уже вылетает домой. Несмотря на то, что рассказы Юрия о трёх годах рабства оказались ложью, проводить его приехали представители армянской и кабардинской диаспор Алматы. Их помощь Юрию трудно переоценить.

Источник: Informburo.kz

«Сегодня мы всем нашим посёлком отмечали Наурыз. Юра был нашим почётным гостем. Мы хорошенько его накормили в дорогу и повезли в аэропорт», — рассказал спортсмен Расул Байрамуков, в доме которого Юрий жил все эти десять дней.

Источник: Informburo.kz

Этот документ заменяет паспорт при выезде Юрия из Казахстана. Несмотря на диагноз «параноидальная шизофрения» и провалы в памяти, Юрий вряд ли забудет казахстанское гостеприимство. К тому же перед регистрацией Расул положил в его карман деньги — рубли, которые заботливо купил заранее. «На первое время», — прокомментировал спортсмен. Юрий не отреагировал на подарок — деньги, как и всё остальное, не вызывают у него эмоций. Зато он рассказал, что на самом деле похищения не было.

Источник: Informburo.kz