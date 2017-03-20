«Новосибирского физика» отправили домой
Представители Ассамлеи народа Казахстана и российского консульства проводили Юрия Образцова до стойки регистрации — его ждёт самолёт в Новосибирск.
Представители Ассамлеи народа Казахстана и российского консульства проводили Юрия Образцова до стойки регистрации — его ждёт самолёт в Новосибирск.
Юрий благополучно вылетел в Новосибирск, там его встретит брат.
Всего через десять дней после счастливого спасения на алматинском вокзале Юрий Образцов уже вылетает домой.
Несмотря на то, что рассказы Юрия о трёх годах рабства оказались ложью, проводить его приехали представители армянской и кабардинской диаспор Алматы. Их помощь Юрию трудно переоценить.
«Сегодня мы всем нашим посёлком отмечали Наурыз. Юра был нашим почётным гостем. Мы хорошенько его накормили в дорогу и повезли в аэропорт», — рассказал спортсмен Расул Байрамуков, в доме которого Юрий жил все эти десять дней.
Этот документ заменяет паспорт при выезде Юрия из Казахстана.
Несмотря на диагноз «параноидальная шизофрения» и провалы в памяти, Юрий вряд ли забудет казахстанское гостеприимство. К тому же перед регистрацией Расул положил в его карман деньги — рубли, которые заботливо купил заранее.
«На первое время», — прокомментировал спортсмен.
Юрий не отреагировал на подарок — деньги, как и всё остальное, не вызывают у него эмоций. Зато он рассказал, что на самом деле похищения не было.
Деньги для Юрия, а также на билет до Новосибирска собирали все друзья Расула.
«Я правда не помню, где был все эти три года и что делал. Это всё мой мозг -я не понимаю, что на самом деле было, а чего не было. Но я очень хочу вспомнить, поэтому, когда вернусь в Новосибирск, обязательно обращусь к врачам. Может быть, мне пропишут
Физика нашли 10 марта сотрудники алматинского торгового центра «Алтын Тараз». Он заявил, что не по своей воле задержался в Казахстане. По его словам, он был в рабстве три года. В интервью журналистам новосибирский
«Согласно проведённой проверке Образцов Юрий Джанович прибыл в Алматы на поезде из Новосибирска в апреле 2014 года. Далее планировал поехать в Ташкент. На вопрос специалиста Образцов ответил, что после приезда в Алматы он путешествовал от одного населённого пункта в другой:
После того, как история стала известна в Казахстане и России, брат физика прокомментировал заявление Образцова. Он заявил, что его брат лечился в психбольнице.