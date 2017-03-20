Полицейские не дали утке погибнуть под колесами поезда метро
Сразу нескольким
Сразу нескольким
Стражей порядка вызвали на станцию Jefferson Street утром 17 марта. Как выяснилось, по путям бродила неизвестно как попавшая в метро утка, сообщает AP. В спасении птицы приняли участие сразу четверо правоохранителей. В итоге утку достали и вынесли со станции. Видео эвакуации полицейский департамент разместил в своем «Твиттере».
Впоследствии утку в специальной коробке отвезли в один из местных парков и выпустили на волю.