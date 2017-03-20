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22:23 (мск), источник: Вести.Ру

Полицейские не дали утке погибнуть под колесами поезда метро

Сразу нескольким нью-йоркским полицейским пришлось принять участие в операции по спасению утки с рельсов метро в Бруклине.

Стражей порядка вызвали на станцию Jefferson Street утром 17 марта. Как выяснилось, по путям бродила неизвестно как попавшая в метро утка, сообщает AP. В спасении птицы приняли участие сразу четверо правоохранителей. В итоге утку достали и вынесли со станции. Видео эвакуации полицейский департамент разместил в своем «Твиттере».

Впоследствии утку в специальной коробке отвезли в один из местных парков и выпустили на волю.

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