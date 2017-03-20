Полицейские не дали утке погибнуть под колесами поезда метро

Стражей порядка вызвали на станцию Jefferson Street утром 17 марта. Как выяснилось, по путям бродила неизвестно как попавшая в метро утка, сообщает AP. В спасении птицы приняли участие сразу четверо правоохранителей. В итоге утку достали и вынесли со станции. Видео эвакуации полицейский департамент разместил в своем «Твиттере».