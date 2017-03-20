Новосибирцам предлагают работать в уголовном розыске
Управление уголовного розыска зовет на работу новосибирцев, сообщает
Управление уголовного розыска зовет на работу новосибирцев, сообщает
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по НСО приступило к отбору кандидатов на должности оперативных сотрудников.
Требования к кандидатам — гражданство РФ, возраст не старше 35 лет, образование не ниже среднего специального, служба в армии.
«Кандидаты на службу должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел», — пояснили в