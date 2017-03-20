В Челябинске готовят план озеленения города

План озеленения города готовят в Челябинске, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

В столице Южного Урала составляют дорожную карту по озеленению города на предстоящие весну и осень.

«Скоро станет совсем тепло, в Челябинске начнётся высадка деревьев и цветов. Нужно понять: сколько, где и кем будут посажены новые саженцы. В этом направлении мы готовы работать с жителями и с прессой, чтобы разъяснять все вопросы, учитывать критические замечания», — рассказывает глава города Евгений Тефтелев.

Свои предложения по озеленению могут оставлять жители, а также руководители предприятий Челябинска.

Желающие посадить деревья в своём дворе должны согласовать схему высадки с управляющей компанией, чтобы специалисты помогли подобрать место с учётом расположения подземных коммуникаций.

Отметим, что озеленением также будут заниматься районы, в бюджете которых предусмотрены средства на эти цели.